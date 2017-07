WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,55 Prozent auf 3199,60 Punkte. Nach dem verhaltenen Wochenausklang gelang dem ATX ein freundlicher Start in die neue Handelswoche. Das internationale Börsenumfeld fand hingegen noch keine klare Richtung. Einige Anleger halten sich vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung zurück. Zudem nimmt die US-Berichtssaison erst am Dienstag wieder vermehrt Fahrt auf.

Während der Euro sein erreichtes höheres Niveau halten konnte, kamen die Ölpreise nach dem jüngsten Anstieg leicht zurück. Datenseitig gab es zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen blieb sommerlich dünn.

Zu den Aktien im Blickpunkt zählten conwert, die ein Kursplus von 3,84 Prozent auf 17,84 Euro vorweisen konnten. Der deutsche Wohnungskonzern Vonovia macht sich daran, die Kleinaktionäre der conwert Immobilien Invest SE auszubezahlen. Am Sonntagabend wurde der sogenannte Squeeze-Out-Prozess eingeleitet, teilte conwert mit. Das angekündigte Barangebot beträgt 17,08 Euro je Aktie.

OMV gewannen trotz leicht rückläufiger Rohölpreise 0,70 Prozent auf 47,91 Euro. Die Analysten von Barclays haben ihre "Übergewichten"-Einstufung sowie das Kursziel von 54 Euro für die Titel des Öl- und Gaskonzerns bestätigt.

Unter den weiteren Indexschwergewichten legten Wienerberger 1,67 Prozent auf 19,84 Euro zu und erholten sich damit etwas von den klaren Freitagsverlusten. Voestalpine gewannen in einem freundlichen europäischen Rohstoff-Sektor 0,88 Prozent auf 42,43 Euro.

Telekom Austria verbesserten sich leicht um 1,91 Prozent auf 7,04 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie von 6,80 auf 7,75 Euro erhöht. Ihre Empfehlung "Kaufen" haben die RCB-Analysten gleichzeitig bestätigt./ger/APA/jha

ISIN AT0000999982

AXC0192 2017-07-17/18:11