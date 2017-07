INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-unabhängigen Colocation-Datenzentrumsdiensten in Europa, gab heute bekannt, von Resello als Datenzentrumspartner für den gesamteuropäischen Einsatz von Microsoft Azure Stack ausgewählt worden zu sein. Mithilfe von Azure Stack können Wiederverkäufer im Resello Cloud Marketplace nun Mehrwert-Cloud-Dienste mit der Skalierbarkeit und Flexibilität von Microsoft Azure und den bestmöglichen Colocation- und Konnektivitätsdiensten anbieten, ohne dabei in Azure-Stack-Technologie oder -Know-how investieren zu müssen.

Was spricht für Azure Stack?

Azure Stack verleiht der kundenprivaten Datenzentrumsumgebung alle Vorteile der öffentlichen Microsoft-Cloud-Plattform. Die Technologie ist nahtlos in Azure integriert und bietet die gleiche Nutzererfahrung und -schnittstelle, sodass der Einsatz in Azure Stack genau so einfach ist wie der in Azure.

Die Kunden können nun wählen, ob sie ihre Daten und Anwendungen in Azure auf einem dedizierten Azure Stack in ihren eigenen Datenzentren oder über Microsofts öffentliches Azure laufen lassen oder eine Mischung aus beiden Lösungen bevorzugen.

Resello und Interxion sind so aufgestellt, dass die Wiederverkäufer die Vorteile von Azure Stack ideal ausnutzen können:

Know-how: Resello ist in die Entwicklung von Azure Stack eng involviert. Das Unternehmen zählt zu einer besonderen Gruppe globaler Microsoft-Partner, die mit Microsoft an der Markteinführung von Azure Stack gearbeitet haben, und der erste Cloud Marketplace mit einem voll funktionsfähigen Set-up.

Resello ist in die Entwicklung von Azure Stack eng involviert. Das Unternehmen zählt zu einer besonderen Gruppe globaler Microsoft-Partner, die mit Microsoft an der Markteinführung von Azure Stack gearbeitet haben, und der erste Cloud Marketplace mit einem voll funktionsfähigen Set-up. Nahtlose Integration öffentlicher und privater Clouds: Microsofts Azure- und Azure-Stack-Angebot ermöglicht es Unternehmen, das Beste aus öffentlichen und privaten Clouds in ihre Hybridstrategie zu übernehmen. Zusätzlich ermöglicht Interxion über die Cloud-Connect-Plattform Microsoft ExpressRoute. Diese dedizierte Anbindung an Azure garantiert den Kunden beim Hybrideinsatz eine hohe Performance, Sicherheit und Verlässlichkeit.

Microsofts Azure- und Azure-Stack-Angebot ermöglicht es Unternehmen, das Beste aus öffentlichen und privaten Clouds in ihre Hybridstrategie zu übernehmen. Zusätzlich ermöglicht Interxion über die Cloud-Connect-Plattform Microsoft ExpressRoute. Diese dedizierte Anbindung an Azure garantiert den Kunden beim Hybrideinsatz eine hohe Performance, Sicherheit und Verlässlichkeit. Datenspeicherort frei wählbar: Für die Datenspeicherung besteht eine Auswahl zwischen Interxions 45 modernen Datenzentren in 11 Ländern Europas. Wiederverkäufer mit Kunden in vielen Ländern verfügen somit über die nötige Steuerung des Ortes, an dem ihre Daten gespeichert werden, und können so die unterschiedlichen Datenschutz- und Datengesetze in ihrer Komplexität und Strenge problemlos einhalten.

Gesamteuropäische Reichweite

"Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Resello steht im Kern unserer Unternehmensstrategie", erklärt Jelle-Frank van der Zwet, Director Business Development bei Interxion. "Zur Beschleunigung der digitalen Transformation ist es wichtig, dass für Unternehmen und IT-Dienstanbieter bewährte Lösungen auf der Grundlage führender Technologie bereitstehen. Wir sind hoch erfreut, dass Resello sich für eine Zusammenarbeit mit Interxion entschieden hat und wir so gemeinsam derartige Dienste anbieten können. Dies wird uns zu einer führenden Kraft auf dem Markt machen."

"Mit der Hilfe von Interxion können wir den lokalen Einsatz von Azure Stack aus Datenzentren überall in Europa aus anbieten und so die Einhaltung der Datenschutzverordnungen in den Ländern gewährleisten, unterstützt durch die nahtlose private Anbindung an Azure mittels ExpressRoute", äußert sich Valentijn Borstlap, Gründer und CEO von Resello. "Dabei war uns Interxion ein echter Partner. Das Unternehmen hat uns bei der Bereitstellung von Azure Stack auf unserer Plattform in ganz Europa tatkräftig unterstützt."

Über Interxion

Interxion (NYSE: INXN) ist ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-unabhängigen Colocation-Datenzentrumsdiensten in Europa mit einer Vielzahl von Kunden in 45 Datenzentren in 11 europäischen Ländern. Interxions einzigartig konzipierte, energieeffiziente Datenzentren bieten Kunden eine weitreichende Sicherheit und Verfügbarkeit für ihre unternehmenswichtigen Anwendungen. Mit über 600 Konnektivitätsanbietern, 21 europäischen Internetbörsen und im Cloud- und digitalen Medienbereich führenden Plattformen hat Interxion Konnektivitäts-, Cloud-, Content- und Finanzhubs geschaffen, die das Wachstum von Kundengemeinschaften von Interesse fördern. Für weitere Informationen besuchen Siewww.interxion.com.

Über Resello

Der Resello Cloud Marketplace bietet Wiederverkäufern eine umfassende Plattform für ihr erfolgreiches Cloud Business. Ganz gleich ob Managed Services, Hosting und Domains oder Cloud-Lösungen: Die große Vielfalt an IT-Lösungen in unserem Marketplace kommt allen zugute. Die voll integrierte Plattform enthält ein an die Marke anpassbares Storefront, Back Office, Support- und Rechnungssystem und Kunden-Control-Panels. Die Partner haben außerdem die Möglichkeit, sich mit dem Resello Cloud Marketplace über eine mächtige API zu verbinden oder ein angepasstes WHMCS-Modul zu verwenden. Resello B.V. ist Teil des Yourholding-Konzerns, der seit 2001 im Internet tätigen Unternehmen High-Level-Support bietet und über mehr als 150 Angestellte und Zweigstellen in den Niederlanden, Indien und Russland verfügt. Über 15.000 Wiederverkäufer nutzen in über 150 Ländern unsere Plattform für den Verkauf von IT-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.resello.com/.

