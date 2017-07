ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig Bewegung hat es am Aktienmarkt in der Schweiz zu Wochenbeginn gegeben. Die Teilnehmer zeigten sich mit dem Start der Berichtssaison zurückhaltend. Am Montag hat bereits mit SGS ein Mitglied aus dem SMI Zahlen ausgewiesen, was die Aktie unter Druck brachte. Am Dienstag folgt Novartis, am Donnerstag ABB. Auch in den anderen Ländern, voran in Amerika, läuft die Saison auf Hochtouren. Marktbeobachter sagen, dass die Quartalsergebnisse entscheidend für den weiteren Verlauf an den Aktienmärkten sein dürften. Der SMI gewann 4 Punkte auf 9.039. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 32,05 (zuvor: 36,55) Millionen Aktien.

Für SGS ging es 3,4 Prozent abwärts. Der Warenprüfkonzern aus Genf hat Halbjahreszahlen ausgewiesen, die bei den Börsianern auf wenig Begeisterung stießen. Die Analysten von Berenberg sprechen von einem soliden organischen Umsatzwachstum und einem robusten Barmittelfluss. Beim EBITA liege SGS aber leicht unter den Prognosen der Experten, und bei den Margen mache das Unternehmen nur begrenzte Fortschritte. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie lag unter den Prognosen von Berenberg.

Stark schnitten die Luxusgüterwerte ab. Die Branche profitierte von Aussagen von Kim-Eva Wempe, Chefin des gleichnamigen Hamburger Juweliers und Uhrenhändlers. Dem Handelsblatt sagte Wempe, für ihre eigenen 34 Filialen rechne sie dieses Jahr mit einem einstelligen Wachstum. Auch die Branche insgesamt werde das Jahr "auf jeden Fall positiv" beenden: "Die Branche atmet wieder auf." Zudem waren Konjunkturdaten in China, einem wichtigen Markt, gut ausgefallen. Für Swatch ging es um 2,6 Prozent nach oben, für Richemont um 1,2 Prozent.

Die Novartis-Aktie legte um 0,3 Prozent zu. Bryan Garnier hat den Titel vor dem Zahlenausweis am Dienstag auf "Buy" nach oben genommen. Zwar rechnen die Analysten mit rückläufigen Zahlen, der Markt sei von dem Pharma-Unternehmen allerdings vorbereitet worden. Bryan Garnier hält erste Anzeichen einer Erholung des Geschäfts mit Alcon und Entresto für vorstellbar. Wachstumstreiber wie Cosentyx dürften intakt geblieben sein. Die Analysten erwarten, dass Novartis die operativen Kosten gut im Griff hat.

