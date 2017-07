Lieber Leser,

der Ölpreis hat sich in der vergangenen Woche einigermaßen erholen können. Dabei waren zum einen der erneute starke Abbau bei den US-Rohöl- sowie Benzinbeständen unterstützend als auch die Erwartungen an das bald stattfindende OPEC-/Non-Opec Meeting in Russland. Die steigende Zuversicht für den Ölpreis ist ebenso bereits seit zwei Wochen am Terminmarkt zu erkennen, allerdings noch eher in der Reduktion der Bruttoshort-Positionen als in dem Aufbau neuer ... (Rami Jagerali)

