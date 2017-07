PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas haben am Montag uneinheitlich, aber zugleich wenig verändert geschlossen. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung sowie den geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank. Zudem sei man in Habachtstellung vor der startenden Berichtssaison. Der Leitindex EuroStoxx 50 gab am Montag um 0,27 Prozent auf 3516,35 Punkte nach.

In Paris fiel der Leitindex CAC-40 um 0,10 Prozent auf 5230,17 Punkte, während der Londoner FTSE 100 um 0,35 Prozent auf 7404,13 Punkte stieg. Während in Europa an diesem Dienstag der schweizerische Pharmakonzern Novartis , der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson und der norwegische Düngerhersteller Yara ihre Zahlen vorlegen, berichten in den USA weitere Großbanken über ihr abgelaufenes Jahresviertel. Nach JPMorgan und der Citigroup sind nun die Bank of America und Goldman Sachs an der Reihe. Nach dem Börsenschluss in den USA wird dann noch das Technologie-Schwergewicht IBM seinen Geschäftsbericht vorlegen./ck/he

