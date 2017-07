Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich in der vergangenen Woche erholen und notiert damit weiterhin oberhalb der relevanten Preiszone bei 1.200 US-Dollar. Einer der Gründe für die Erholung kann in den sich erholenden Anleihekursen gesehen werden. Diese haben sich mit Unterstützung der Aussagen der FED-Präsidentin Janet Yellen vor dem Kongress in der vergangenen Woche erholt. Die Renditen fielen dementsprechend. Fallende Renditen sind kurzfristig unterstützend für ... (Rami Jagerali)

