Tagesausblick für 18.07.: Anleger halte sich vor EZB-Sitzung zurück. Gold und Puma im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten recht verhalten in die neue Woche. Mit Blick auf die EZB-Sitzung (Donnerstag) und den bevorstehenden Quartalszahlen haben sich viele Investoren heute zurückgehalten. Als Bremsklotz erwies sich zudem der festere Euro/US-Dollar-Wechselkurs. Gleichzeitig pendelte sich der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new im Bereich von 12 Prozent ein. Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von GEA Group und Puma auf. Die Edelmetalle Gold, Platin, Palladium und Silber setzten derweil ihren am Freitag eingeschlagenen Aufwärtstrend fort.

Ob sich die Anleger morgen aus der Reserve locken lassen ist fraglich. Der ZEW und die anstehenden Unternehmenszahlen könnten bei einzelnen Titeln jedoch für Schwung sorgen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Bank of America, Ericsson, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson und Novartis Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem meldet Zalando vorläufige Eckdaten zum Zahlenwerk.

Investoren sollten zudem die Aktie von Hamburger Hafen im Auge behalten. Das Papier erreichte heute den höchsten Stand seit 2012. Katalysator der jüngsten Aufwärtsbewegung ist der Masterplan Schienengüterverkehr der Bundesregierung. Die Aktie von Twitter

3 charttechnische Signale

GEA Group - nach Gewinnwarnung stürzt die Aktie auf die Unterstützung bei EUR 36

- nach Gewinnwarnung stürzt die Aktie auf die Unterstützung bei EUR 36 Gold - bestätigt Ausbruch aus dem Abwärtstrend.

- bestätigt Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Puma - Prognoseerhöhung treibt Aktie aus den Abwärtstrend. Nächste Hürde bei EUR 345.

Wichtige Termine

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.600/12.670 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360/12.470/12.580 Punkte

Der DAX startete schwach in die neue Woche und tauchte dabei unter die Marke von 12.600 Punkten. Nun richten sich die Blicke auf die Unterstützung von 12.580 Punkten. Solange das Level hält besteht weiterhin die Chance auf einen Ausbruch über 12.670 Punkte und eine Erholung bis zum Allzeithoch. Sinkt der Index hingegen signifikant unter 12.580 Punkte droht eine erneute Konsolidierung bis 12.360 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.04.2017 - 17.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2011 - 17.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

