Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -0,37% auf 54,43, davor 5 Tage im Plus (5,08% Zuwachs von 51,99 auf 54,63), Verbund 0% auf 17,49, davor 3 Tage im Plus (2,85% Zuwachs von 17 auf 17,49), UBM -1,51% auf 37,415, davor 3 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 37,52 auf 37,99), Immofinanz -0,83% auf 2,041, davor 3 Tage im Plus (3,11% Zuwachs von 2 auf 2,06). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: MorphoSys (bester mit 6,98%), YY Inc. (2.bester mit 9,1%), BWT (2.bester mit 4,17%), Conwert (2.bester mit 3,84%), Metro (2.bester mit 3,23%), Telecom Italia (2.schlechtester mit -2,72%), windeln.de (2.schlechtester mit -4,39%), Delivery Hero (3.bester mit 1,45%), Mytilineos Holdings (3.bester mit 3,55%), Noratis (3.schlechtester mit -0,67%),...

Den vollständigen Artikel lesen ...