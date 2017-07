Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel von 54 Euro und ihre Empfehlung "Overweight" für die Aktie der OMV in Reaktion auf die vorgelegten Zahlen des Ölkonzerns bestätigt. Das gemeldete Trading Statement zum zweiten Quartal habe eine Reihe positiver Faktoren gebracht, schreiben die Analysten.

Angesichts besser als erwartet ausgefallener Beiträge sowohl vom Upstream- als auch vom Petrochemie-Bereich dürfte sich das Ergebnis besser entwickeln als erwartet. Zudem bleiben die OMV-Aktien trotz ihrer Kursanstiege im heurigen Jahr weiter günstig bewertet, heißt es in der Analyse.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 der OMV prognostizieren die Analysten jetzt einen Gewinn von 4,43 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 4,37 (2018) und 4,73 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,26 (2017), 1,32 (2018) und 1,32 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Montag schlossen OMV-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 47,91 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/ste

AFA0071 2017-07-17/19:15

ISIN: AT0000743059