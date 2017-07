Köln, 17. Juli 2017 (ots) - Die WDR/ARD-Komödie "Jürgen - Heute wird gelebt" mit Heinz Strunk, Charly Hübner, Friederike Kempter und Peter Heinrich Brix in den Hauptrollen feiert Open-Air-Premiere auf der Seebühne im Dortmunder Westfalenpark.



Inhalt: Jürgen und Bernd versuchen seit einer Ewigkeit, die Frau fürs Leben zu finden. Jürgen (Heinz Strunk) wohnt noch bei seiner pflegebedürftigen Mutter, Bernd (Charly Hübner) sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl - doch es ist vor allem ihre Eigenbrötlerei, welche die Beiden eher schwer vermittelbar macht. Die fadenscheinige Organisation Europ Love, die osteuropäische Damen mit deutschen Männern verkuppelt, scheint ihre letzte Hoffnung. Gemeinsam mit dem Leiter der Firma, seiner attraktiven Dolmetscherin und vier Leidensgenossen reisen Jürgen und Bernd nach Stettin und lernen dort so einiges über ihre Freundschaft und über den Unterschied zwischen einem Katalog und der Wirklichkeit.



Kultbuchautor und Entertainer Heinz Strunk ("Der goldene Handschuh", "Fleisch ist mein Gemüse", "Studio Braun") und Peter Güde ("Mord mit Aussicht", "Stromberg") schrieben das Drehbuch, Regie führte der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Lars Jessen ("Tatort-Münster", "Mord mit Aussicht"). In den Hauptrollen Heinz Strunk ("Fraktus"), Grimme-Preisträger Charly Hübner ("Polizeiruf 110", "Bornholmer Straße"), Friederike Kempter ("Tatort Münster", "Oh Boy") und Peter Heinrich Brix ("Neues aus Büttenwerder", "Der Mann, der alles kann"). Der Sendetermin ist für den 20. September 2017 im Ersten geplant.



Wir laden Sie herzlich zum Foto-Pressetermin ein:



Freitag, 21. Juli 2017



Ort: Seebühne im Westfalenpark Dortmund, An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund



Fototermin: 19.30 Uhr (Treffpunkt: Pavillon im Park)



Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit (gegen 22.00 Uhr)



Vor Ort sind Schauspielerin Friederike Kempter, Regisseur Lars Jessen, Autor Peter Güde, die Produzenten Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven (a.pictures film & tv.produktion.gmbh) sowie WDR-Redakteurin Nina Klamroth.



Bitte lassen Sie uns bis zum 19. Juli per Mail (wdrpressedesk@wdr.de) wissen, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen und ob Sie Interviewwünsche haben.



Mit freundlichen Grüßen



Ingrid Schmitz Unternehmenssprecherin



WDR Presse und Information. Barbara Feiereis, Telefon 0221-2207122