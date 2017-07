Straubing (ots) - Theresa May hat eine wichtige Chance verpasst. Anstelle eines tragfähigen Konzeptes hat sie eine Ideensammlung voller Positionen vorgelegt, die keine Kompromisse ohne Gesichtsverlust realistisch erscheinen lassen. Das macht sie schon am ersten Tag der Detailverhandlungen zur Verliererin, weil klar ist: Das Vereinigte Königreich muss in Brüssel Federn lassen.



