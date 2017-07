Stahlaktien waren in den vergangenen Jahren für Börsianer meist ein Verlustgeschäft. Während viele DAX-Aktien in diesem Jahr ihre Bestmarke verbesserten, fehlen ThyssenKrupp noch rund 70 Prozent. Auf der anderen Seite bieten die Papiere aber auch viel Nachholpotenzial. Seit einigen Wochen zieht der Kurs bereits spürbar an, gleich drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...