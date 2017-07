NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zu Wochenbeginn ihre Gewinne gehalten. Minimal im Plus zeigten sich auch die beiden wichtigsten Indizes der technologielastigen Nasdaq-Börse.

Der Dow pendelte am Montag um seinen Schlussstand und legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 21 646,90 Punkte zu. Der S&P 500 zeigte sich mit plus 0,08 Prozent auf 2461,15 Punkte nur etwas mehr als 2 Punkte unter seiner Bestmarke. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 trat mit plus 0,01 Prozent auf 5838,73 Punkte auf der Stelle.

Die Aussicht auf ein behutsames geldpolitisches Agieren der US-Notenbank (Fed) hatte am Freitag die Börsen angetrieben, nachdem die Fed-Vorsitzende Janet Yellen entsprechende Signale gesendet hatte. Die aktuell veröffentlichten, enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Industrie im US-Bundesstaat New York wirkten sich indes kaum aus. Der Empire-State-Index war im Juli stärker gefallen als von Experten erwartet. Da er jedoch immer noch weit im Expansionsbereich liege, seien bestehende Hoffnungen auf eine stabile Industriekonjunktur zu Beginn des dritten Quartals nach wie vor berechtigt, hieß es von der Landesbank Helaba.

Es rumpelt zudem weiter im US-Gesundheitswesen. Die Abstimmung über dessen Umbau wurde im Senat weiter verschoben. Die Beratungen werden so lange verzögert, bis sich Senator John McCain aus dem Staat Arizona von einer Operation erholt hat. Die Republikaner haben Probleme, im Senat genug Stimmen für die Reform zusammenzubekommen.

Bevor im Laufe der Woche die Berichtssaison in den USA so richtig ins Rollen kommt, geht es an der Börse ansonsten noch relativ ruhig zu. Am Dienstag legen nach JPMorgan und der Citigroup mit der Bank of America (BoA) und Goldman Sachs zwei weitere Großbanken ihre aktuellen Geschäftszahlen vor. Während sich die Goldman-Papiere marktkonform und damit kaum verändert zeigten, gaben die Aktien der BoA um 0,72 Prozent nach. Am Donnerstag nach Börsenschluss richten sich die Augen auf den Software-Riesen Microsoft , dessen Aktien zuletzt moderat um 0,32 Prozent stiegen.

Dagegen enttäuschte der Vermögensverwalter Blackrock zum Wochenstart mit seinem Umsatz und dem bereinigten Gewinn je Aktie im zweiten Quartal. Die Aktien büßten im New Yorker Handel 3,17 Prozent ein.

Die Papiere des Video-Streaming-Dienstes Netflix , der nachbörslich über sein abgelaufenes Jahresviertel berichten wird, stiegen zeitweise um etwas mehr als 1 Prozent. Zuletzt legten sie allerdings nur noch um 0,24 Prozent auf 161,51 Dollar zu. Die japanische Bank Nomura hatte sich vor den Zahlen positiv zur Aktie geäußert und das Kursziel um 10 auf 175 US-Dollar hoch gesetzt.

Die Anteile von Procter & Gamble gewannen im Dow 0,72 Prozent. Der aktivistische Aktionär Nelson Peltz strebt mehr Einfluss beim US-Konsumgüterriesen an. Sein Investmentvehikel Trian Fund Management nominierte den Hedgefondsmanager zur kommenden Hauptversammlung für einen Sitz im Verwaltungsrat.

Die Papiere des Minenbetreibers Freeport-McMoRan stiegen an der Nyse um 3,84 Prozent und profitierten damit von weiter deutlich steigenden Kupferpreisen./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0204 2017-07-17/20:11