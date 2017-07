München (ots) -



Datarella, der Münchner Anbieter für Big Data und Blockchain Lösungen, hat mit seinem Unternehmensbereich Codelegit den ersten Praxistest eines Schiedsverfahrens auf Basis von Smart Contracts erfolgreich abgeschlossen. Unterstützt wurde Datarella durch den auf IT-Recht spezialisierten Rechtsanwalt und Blockchain-Experten Dr. Markus Kaulartz, der als Schiedsrichter fungierte.



Smart Contracts, eine auf Blockchain-Plattformen laufende Software, die Prozesse automatisiert und beispielsweise Zahlungsabwicklung hocheffizient ermöglicht, können in industriellen Anwendungsgebieten nur eingesetzt werden, wenn sie gesetzes- und regelkonform sind. "Wenn ein Smart Contract eine vertraglich geschuldete Leistung durchführen soll, so muss er mit dem Vertrag sowie Recht und Gesetz übereinstimmen. Das ist fast immer eine Herausforderung, denn Software ist in der Praxis niemals fehlerfrei.", so Datarella-Gründer und Codelegit Projektleiter Michael Reuter. "Aus diesem Grund haben wir mit dem Codelegit Schiedsverfahren eine Grundlage geschaffen, um Compliance bei Blockchain-basierten Smart Contracts sicherstellen zu können."



Codelegit hat zu diesem Zweck eine sogenannte Smart Contract Arbitration Library entwickelt, eine Software-Bibliothek mit Smart Contracts, die von Unternehmen in entsprechenden Anwendungsfällen eingesetzt werden können. Das integrierte Schiedsverfahren stellt sicher, dass Streitigkeiten über die Durchführung von Smart Contracts durch legitimierte Richter entschieden werden. "Die gesamte Kommunikation der Vertragsparteien wird auf der Bitcoin sowie der öffentlichen Ethereum Blockchain in sog. Hash-Werten gespeichert. So verfügen alle Teilnehmer am Verfahren über einen lückenlosen Nachweis der Kommunikation", so Jonatan Bergquist, Datarellas Experte für Smart Contracts.



Im nächsten Schritt wird die Codelegit Arbitration Library in unterschiedlichen Anwendungsgebieten im industriellen Umfeld eingesetzt. Das Ziel von Datarella ist es, Codelegit als Standardinstrument der IT-Compliance im Gebiet der Blockchain zu etablieren.



Über Datarella GmbH



Die Datarella GmbH wurde im August 2013 von Joerg Blumtritt, Kira Nezu, Yukitaka Nezu und Michael Reuter gegründet. Datarella ist ein Anbieter von Big Data und Blockchain Lösungen. Aufbauend auf den Unternehmensbereichen Big Data Solutions und Blockchain Solutions bietet Datarella eine Full Service Beratung inklusive Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung datenbasierter Produkte und Services. Kooperationspartner von Datarella sind u.a. die Unternehmensberatung mm1, die European Space Agency ESA, die BayBG, Ethereum und Parity Technologies. www.datarella.de



