NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späteren US-Handelsverlauf weiter recht fest gezeigt. Nachdem die Gemeinschaftswährung rund eine Stunde nach dem Handelsstart an der Wall Street bei 1,1487 US-Dollar ihr Tageshoch erreichte, kam sie leicht zurück und wurde zuletzt mit 1,1479 Dollar gehandelt. Erst in der vergangenen Woche war bei 1,1489 Dollar der bislang höchste Stands seit über einem Jahr erreicht worden.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten den Eurokurs. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich im Juli deutlicher als erwartet verschlechtert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zu Wochenbeginn den Referenzkurs auf 1,1462 (Freitag: 1,1415) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8725 (0,8760) Euro./ck/he

ISIN EU0009652759

AXC0209 2017-07-17/20:58