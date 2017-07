NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag ihre frühen Gewinne im Handelsverlauf überwiegend ausgebaut. Erneut gaben schwache Konjunkturdaten Auftrieb.

Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich im Juli deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Empire-State-Index war um 10,0 Punkte auf 9,8 Punkte gefallen. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 15,0 Punkte erwartet. Bereits am Freitag hatten enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten die Anleihen gestützt.

Zweijährige Anleihen notierten unverändert bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,356 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Ihre Rendite sank auf 1,853 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 6/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte zu und rentierten mit 2,309 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren kletterten um 17/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,893 Prozent./ck/he

