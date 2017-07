RBC Capital senkt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Deutschen Börse nach jüngst überdurchschnittlicher Kursentwickung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 102 Euro gesenkt. Das Aufwärtspotenzial sei inzwischen geringer, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Montag. Der Experte reduzierte zudem seine Gewinnschätzungen für den Börsenbetreiber bis zum Jahr 2019.

Kepler Cheuvreux senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Papier der Commerzbank angesichts der starken Kurssteigerung der vergangenen Wochen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Sein unverändertes Kursziel von 11 Euro sei erreicht worden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Studie vom Montag.

DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Kaufen', fairen Wert auf 82 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Gerresheimer nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 79 auf 82 Euro angehoben. Analyst Sven Kürten sprach in einer Studie vom Montag von einem erwartungsgemäß schwachen zweiten Quartal des Verpackungsspezialisten. Es gebe aber Anzeichen für eine stärkere Nachfrage im weiteren Jahresverlauf. Das vorhandene Kurspotenzial spreche nunmehr für eine Kaufempfehlung für die Aktie.

UBS senkt GFT Technologies auf 'Neutral' und Ziel auf 16 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat GFT Technologies nach der jüngsten Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 16 Euro gesenkt. Der verhaltenere Ausblick des Zahlungsdienstleisters sei überraschend gewesen, die beiden Kunden Deutsche Bank und Barclays hätten Aufträge kurzfristig storniert oder verschoben, schrieb Analyst Benedikt Orzelek in einer Studie vom Montag. Das dynamische Umsatzwachstum mit anderen, kleineren Kunden habe dies nicht auffangen können.

Kepler Cheuvreux startet Metro (Ceconomy) mit 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial zur Verbesserung der Profitabilität hänge von der Fähigkeit des Managements ab, das Deutschlandgeschäft zu zentralisieren, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag veröffentlichten Studie. Dass der Elektronikhändler nach der Abspaltung von Metro nun ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen sei, sollte dem Management helfen, Veränderungen vorantreiben.

Kepler Cheuvreux startet Metro Wholesale & Food mit 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro Wholesale & Food mit "Buy" und einem Kursziel von 20,20 Euro aufgenommen. Dies repräsentiere einen zehnprozentigen Abschlag auf den von ihr Ende Juni errechneten fairen Wert, was vor allem angesichts der nur schwer vorhersehbaren Entwicklung des Russlandgeschäfts gerechtfertigt sei, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der stärkere Fokus auf Lebensmitteldienstleistungen sei aber die richtige Strategie.

Morgan Stanley senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom von 17,30 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Bewertung sei immer noch nicht besonders überzeugend, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer Studie vom Montag.

Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 22 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa vor den Quartalszahlen der europäischen Fluggesellschaften von 16,40 auf 22,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Das Branchenumfeld erweise sich als zunehmend stützend für die Gewinnentwicklung der Airlines, gerade mit Blick auf die schwachen Vergleichswerte aus dem Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Mark McVicar in einer Branchenstudie vom Montag. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Lufthansa.

Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 18 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 18,20 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf Umsatz und operativen Gewinn habe das erste Geschäftsquartal etwas unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Der Nettogewinn sei sogar deutlich schwächer gewesen als von ihm gedacht. Angesichts der sinkenden Zuckerpreise dürfte die Profitabilität im Zuckersegment ab dem zweiten Geschäftshalbjahr 2017/18 geringer ausfallen als zunächst erwartet.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Siltronic auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen von 84 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Hersteller habe mit einem starken zweiten Quartal und einer weiteren Prognose-Anhebung beeindruckt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Die Erfolgsstory sollte fortgeschrieben werden.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0214 2017-07-17/21:35