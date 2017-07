Von Jenny Strasburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der für die Legitimationsprüfung von Neukunden weltweit zuständige Manager der Deutschen Bank, Edward Maguire, wird das Institut verlassen. Maguire war Leiter der sogenannten KYC-Abteilung ("know your customer"), die verhindern soll, dass Kunden Geldwäsche betreiben oder andere betrügerische Absichten hegen. Die entsprechende Personalie taucht in einem Memo von Mitte Juni auf und wurde von einer Sprecherin der Deutschen Bank bestätigt.

Die Bank suche nach einem Nachfolger, sagte die Sprecherin weiter. Maguire leitete den Bereich von London aus und kam zur Deutschen Bank 2012. Die KYC-Abteilung übernahm er Anfang 2016. In dem Memo heißt es, Maguire wolle andere Tätigkeiten wahrnehmen. Er war nicht für einen Kommentar zu erreichen.

