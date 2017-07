Software AG veröffentlicht vorläufige Q2 Finanzkennzahlen und erhöht Ausblick für Operative Ergebnismarge 2017

DGAP-Ad-hoc: Software AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Software AG veröffentlicht vorläufige Q2 Finanzkennzahlen und erhöht Ausblick für Operative Ergebnismarge 2017 18.07.2017 / 00:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung (Insiderinformationen gem. Artikel 17 MAR)

SOFTWARE AG VERÖFFENTLICHT Q2 FINANZKENNZAHLEN UND ERHÖHT AUSBLICK FÜR OPERATIVE ERGEBNISMARGE 2017

- Jahresprognose für operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) erhöht von 30,5 bis 31,5 Prozent auf jetzt 31,0 bis 32,0 Prozent

- EBIT (IFRS) steigt um 11 Prozent auf 48,1 (Vj. 43,3) Millionen Euro, operatives Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) steigt um 10 Prozent auf 61,3 (Vj. 55,8) Millionen Euro

- DBP-Produktumsatz wächst um 4 Prozent: Wartung +9 Prozent, Lizenz -6 Prozent

- A&N-Produktumsatz auf Vorjahresniveau: Lizenz +14 Prozent, Wartung -4 Prozent

- Umsatzausblick 2017 für Digital Business Platform und Adabas & Natural bestätigt

Der Vorstand der Software Aktiengesellschaft (TecDAX, ISIN DE 0003304002 - WKN 330400 / SOW) hat heute entschieden, den Ausblick des Unternehmens für die operative Ergebnismarge anzuheben. Auf Basis der gestiegenen Profitabilität im zweiten Quartal sowie der Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2017 und einer starken Projektpipeline für die kommenden sechs Monate, rechnet der Vorstand der Software AG nun für das Gesamtjahr 2017 mit einer operativen Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von 31,0 bis 32,0 Prozent (zuvor: 30,5 bis 31,5 Prozent).

Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) stieg im zweiten Quartal um 10 Prozent auf 61,3 (Vj. 55,8) Millionen Euro, überproportional stark zum Umsatz, getrieben durch eine positive Entwicklung der margenstarken Wartungserlöse im Digitalgeschäft. Entsprechend kletterte die operative Ergebnismarge auf 29,5 (Vj. 27,4) Prozent.

Im Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) wird für das Gesamtjahr 2017 unverändert mit einem währungsbereinigten Anstieg des Produktumsatzes um 5 bis 10 Prozent im Vorjahresvergleich gerechnet. Im abgelaufenen Quartal stieg der DBP-Umsatz um 4 Prozent an. Dies setzt sich aus einer 9-prozentigen Verbesserung des Wartungsgeschäftes auf 68,4 (Vj. 62,5) Millionen Euro sowie einem um 6 Prozent reduzierten Lizenzgeschäft in Höhe von 35,7 (Vj. 38,0) Millionen Euro zusammen. Im ersten Halbjahr 2017 stieg der DBP-Produktumsatz (Lizenzen + Wartungen) damit auf 209,8 (Vj. 195,0) Millionen Euro - ein Plus von 8 Prozent. Dieser Anstieg setzt sich aus einem Lizenzwachstum von 5 Prozent sowie einer Steigerung des Wartungsgeschäfts um 9 Prozent zusammen. Währungsbereinigt liegt der Anstieg des digitalen Geschäftsbereichs nach dem ersten Halbjahr bei 6 Prozent und damit im Korridor des Gesamtjahresausblicks.

Für das Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) bestätigt das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2017 und erwartet einen währungsbereinigten Rückgang um 2 bis 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Wartungsumsätze erreichten im zweiten Quartal 39,0 (Vj. 40,6) Millionen Euro. Die Lizenzumsätze verbesserten sich in derselben Berichtsperiode um 14 Prozent auf 13,2 (Vj. 11,6) Millionen Euro. Damit liegt der Produktumsatz mit 52,2 (Vj. 52,2) Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Der währungsbereinigte Produktumsatz liegt im ersten Halbjahr erwartungsgemäß noch unterhalb des anvisierten Jahresausblicks. Aufgrund der starken Pipeline im zweiten Halbjahr sowie des stabilen Wartungsgeschäfts bleibt die Software AG zuversichtlich und bestätigt die A&N-Umsatzziele für das Gesamtjahr.

Ausblick Gesamtjahr 2017

Gesamtjahr Ausblick 2017 H1 2017 2016 (in Mio. (Stand: 30. Juni (Stand: 30.

EUR) 2017) Juni 2017) Produktumsatz Digital 441,4 +5% bis +10%* +6%* Business Platform Produktumsatz Adabas 233,9 -2% bis -6%* -17%* & Natural Operative 31,2% 31,0% bis 32,0% 28,4% Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS)** * währungsbereinigt ** Nach Berücksichtigung nicht-operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS

Ergebnis Reporting)

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2016 der Software AG auf der Seite 35 (siehe: www.software.ag/ar)

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten, Investoren und Medienvertreter findet am Dienstag, den 18. Juli 2017 um 09:00 Uhr MESZ (08:00 Uhr BST) statt. Einwahldaten finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.SoftwareAG.com/investoren.

Mitteilende Person: Antje Kelbert Senior Manager Investor Relations E-Mail: antje.kelbert@softwareag.com Tel: +49 6151 92 1899

18.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899

E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com

Internet: www.softwareag.com ISIN: DE0003304002 WKN: 330400 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

593441 18.07.2017 CET/CEST

ISIN DE0003304002

AXC0001 2017-07-18/00:20