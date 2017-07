HBO GO-Zuschauer können jetzt überall und jederzeit die beliebte Serie erleben



Frankfurt und Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - - Den HBO Blockbuster Game of Thrones (GOT) kann man unabhängig von Zeit und Ort überall sehen. Der Premium-Sender setzt auch weiterhin auf Level 3 Communications (NYSE: LVLT), um die Hitserie, die mit ihrer siebten Staffel am 16. Juli durchgestartet ist, für Millionen von Zuschauern über das globale Content Delivery Network (CDN) von Level 3 auszuliefern. Level 3 sorgt als bevorzugter Partner von HBO für das Streaming der Sendung über die HBO GO-Plattform und ermöglicht den Abonnenten damit den vollen GOT-Genuss auf einem mobilen Endgerät ihrer Wahl, wie Tablet, Laptop, Spielekonsole oder auch Smart TV.



Wichtige Fakten:



- HBO GO kann von allen Zuschauern genutzt werden, die HBO über einen Kabel-TV-, Satelliten- oder Telekommunikationsanbieter abonniert haben, und bietet Zugang zu den Originalserien und den zahlreichen Spielfilmhits des Senders. - HBO nutzt die globale CDN-Kapazität von Level 3, um die Inhalte seiner HBO GO Plattform auszuliefern; Level 3 stellt seit 2011 für die HBO-Plattform HBO GO CDN-Lösungen zur Verfügung. - Über das CDN von Level 3 wurden im Jahr 2016 mehr als 15 Exabyte an Daten ausgeliefert und 33,4 Billionen Content-Anforderungen für Inhalte wie Videos oder Fotos abgewickelt. - Das CDN von Level 3 umfasst mehr als 15.000 Server, die auf über 6 Kontinenten in mehr als 100 Großstädten verteilt und sämtlich über das Level 3-Netzwerk verbunden sind. Das CDN bietet darüber hinaus eine CDN-Egress-Kapazität von 22 Terabit und bis zu 60 Petabyte Speicherplatz (ein Petabyte an Daten entspricht 13,3 Jahren an Video in High-Definition).



Diane Tryneski, Chief Digital Officer bei HBO:



"Das Publikum von HBO erwartet auf all unseren Plattformen ein hochwertiges, einwandfreies Fernseherlebnis, und zwar egal über welches Gerät und unabhängig davon, wo sich die Zuschauer gerade aufhalten. Die Unterstützung durch Level 3 ist für uns von zentraler Bedeutung, um Game of Thrones und andere HBO-Programme für unsere Kunden per Stream bereitstellen zu können. Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Partnerschaft, vor allem bei der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von Game of Thrones."



Laurinda Pang, Regional President North America und Asia Pacific bei Level 3:



"Der Wert eines wirklich zuverlässigen, für die Auslieferung von Medieninhalten optimierten Netzwerks, kann angesichts der zunehmend höheren Bitraten und der ständig wachsenden Zuschauerzahlen sowie Vielfalt an Geräten, die auf HBO GO-Inhalte zugreifen, gar nicht hoch genug angesetzt werden. Game of Thrones ist eines der beliebtesten Programme weltweit. Die Tatsache, dass HBO CDN von Level 3 für seine HBO GO-Plattform nutzt, wird es Millionen von Menschen ermöglichen, überall und jederzeit auf jedem Gerät dieses Fernsehereignis zu erleben."



Zusätzliche Ressourcen:



- Level 3 2017 OTT-Studie (http://www.streamingmedia.com/Research/706 4-OTT-VIDEO-SERVICES-INNOVATION-OPPORTUNITY-MATURATION--TECHNOLOGY- TRENDS-IN-OTT-DELIVERY.htm)



Weitere Informationen zu den erweiterten Netzwerk- und Service-Lösungen von Level 3 finden Sie unter www.level3.com.



Informationen zu Level 3 Communications



Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT (http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=LVLT)) ist ein Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- und Carrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis, Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kunden in mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinenten mit Anbindung an die umfangreich ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.level3.com. Besuchen Sie uns auch bei Twitter (https://twitter.com/Level3), Facebook (https://www.facebook.com/#!/level3) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/level-3-communications).



© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) und das Level 3-Logo sind entweder eingetragene Dienstleistungsmarken oder Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen hierin gebrauchten Dienstleistungsbezeichnungen, Produktbezeichnungen, Firmenamen oder Logos sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Dienstleistungen von Level 3 werden von Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.



Zukunftsweisende Aussagen



Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind sogenannte zukunftsweisende Aussagen und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung. Diese zukunftsweisenden Aussagen sind keine Leistungsgarantie und unterliegen einer Anzahl von Ungewissheiten und anderen Faktoren, auf die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat und aufgrund derer die tatsächlichen Ereignisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder implizierten Darstellungen dieser Aussagen abweichen könnten. Die wichtigen Faktoren, aufgrund derer Level 3 seine erklärten Ziele verfehlen könnte, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Einnahmen aus seinen Dienstleistungen zu steigern, um die finanziellen und betrieblichen Leistungsvorgaben zu verwirklichen; effektive Geschäftsunterstützungssysteme zu entwickeln und instand zu halten; System- oder Netzwerkfehler bzw. Störungen zu beheben; die Sicherheit seines Netzwerks und seiner Computersysteme aufrechtzuerhalten; neue Dienste zu entwickeln, die den Kundenanforderungen gerecht werden und akzeptable Margen generieren; sein Netzwerk in Zukunft erfolgreich auszuweiten oder anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben; seine Rechte an geistigem Eigentum und anderen Unternehmensrechten zu verteidigen; die mit der ungewissen globalen Wirtschaftslage einhergehenden Risiken zu steuern; anhaltende oder beschleunigte Preisrückgänge im Markt für Kommunikationsdienste zu bewältigen; Kapazitäten für sein Netz von anderen Anbietern zu günstigen Bedingungen zu erhalten und seine Netze mit anderen zu verbinden; zukünftige Übernahmen erfolgreich zu integrieren; seine Risiken im Zusammenhang mit politischen, juristischen, regulatorischen, wechselkursbedingten und sonstigen Entwicklungen, die mit seinen umfangreichen Auslandstätigkeiten einhergehen, effektiv zu handhaben; sein Risiko von Eventualschulden zu minimieren und alle Bedingungen seiner Darlehen zu erfüllen. Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren finden sich in den Unterlagen, die Level 3 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren zu beurteilen. Level 3 ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsweisenden Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab.



