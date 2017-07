Nominum™, der führende Anbieter im Bereich DNS-basierter Sicherheits- und Service-Innovationen, kündigte heute den Start von "Cyber Insider" (Internet-Insider) an, einer Reihe monatlicher Webinare mit dem Nominum-Team für Sicherheit und Datenwissenschaft, bei der neue Entwicklungen bei Bedrohungen der Internet-Sicherheit im Detail erörtert werden. Basierend auf Analysen von über 100 Milliarden DNS- (Domain Name System-)Abfragen pro Tag aus den Netzwerken von Dienstanbietern in der ganzen Welt spricht das Nominum-Team über die Entwicklung der Bedrohungslandschaft sowie Techniken zur Erkennung und Vermeidung von Bedrohungen mit einem Schwerpunkt auf der großen Mehrheit der Bedrohungen, die sich zu ihrer Verbreitung des DNS bedienen.

Das erste Webinar der Reihe untersucht den jüngsten Petya-Angriff und findet am Dienstag dem 18. Juli 2017 um 9 Uhr PDT (Pacific Daylight Time) bzw. 12 Uhr EDT (Eastern Daylight Time) statt. Die nachfolgenden Webinare finden am dritten Dienstag eines jeden Monats bis einschließlich Dezember 2017 statt.

Bei den Webinaren gehen Experten auf die folgenden Themen ein:

wie Hacker mit Ransomware-Angriffen wie WannaCry innovativ vorgehen

wie sich ein Advanced Persistent Attack (APT, hochentwickelter persistenter Angriff) aus der Sicht eines Angreifers und aus der eines Verteidigers darstellt

die von Hackern am häufigsten für Phishing- und andere Malware-Angriffe genutzten Kanäle

die besten Methoden für Privatpersonen und Unternehmen, um sich vor neuen und sich entwickelnden Bedrohungen zu schützen

Die konkreten Themen für die einzelnen Webinare werden entsprechend den jeweils akutesten aktuellen Bedrohungsaktivitäten und den entsprechenden Erkenntnissen des Nominum-Teams für Datenwissenschaft (Nominum Data Science Team) bestimmt.

"Angesichts zunehmender Internet-Angriffe, die sich meist für ihren Erfolg des DNS bedienen, versetzt uns der Umfang und die Detailtiefe der Daten von Festnetz- und Mobilnetz-Anbietern, zu denen wir Zugang haben, in die einzigartige Lage, neue Malware-Formen häufig früher zu erkennen als die übrige Sicherheits-Community", erläuterte Yuriy Yuzifovich, Leiter Datenwissenschaft und Sicherheit bei Nominum. "Mit der Diskussionsserie ‚Cyber Insider' wollen wir unsere Analysen mit anderen in der Branche teilen und dabei helfen, die zunehmende Welle der Internet-Kriminalität zu bekämpfen."

"Unsere monatlichen Webinare stellen eine Ergänzung der zweimal im Jahr von uns veröffentlichten Sicherheitsberichte dar, die detaillierte Einblicke in die aktuellen Bedrohungen und in die Methoden der Hacker zur Verhinderung ihrer Entdeckung bieten", fügte Yohai Einav, leitender Datenwissenschaftler bei Nominum, hinzu. "Tiefgehende Analysen einer großen Menge an DNS-Daten in Verbindung mit maschinellem Lernen und einer einzigartigen algorithmischen Technik ermöglichen die automatische Erkennung bösartiger Domains, die für Steuerungsübernahmen, Phishing und Schadcode verbreitende Werbung (‚Malvertising') verwendet werden, und bieten uns die Möglichkeit, die jüngsten Angriffe besser zu beleuchten", erklärte Einav.

Nominum Data Science nutzt kundeneigene, kommerzielle und öffentliche Datenquellen in Verbindung mit fortgeschrittener vorausschauender Intelligenz und kann so ein Volumen von über 100 Milliarden Abfragen pro Tag analysieren.Das Team kombiniert seinen einzigartigen Einblick in weltweite Echtzeit-DNS-Daten mit einem zum Patent angemeldeten, auf einem neuronalen Netz basierenden Algorithmus für selbstständiges Maschinenlernen, um Hinweise auf Korrelationen zwischen Domainnamen zu erkennen. Diese Technologie hilft bei der Erkennung undurchsichtiger Domains, die Internet-Kriminelle nutzen, um ihre Aktivitäten hinter einer Vielzahl maschinengenerierten Domains zu verbergen, einschließlich Domänengenierungsalgorithmen (Domain Generation Algorithms, DGAs).

Um sich für die Teilnahme am bevorstehenden Webinar anzumelden, besuchen Sie bitte https://nominum.com/resource/cyber-insider-webinar-series/.

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich DNS-basierte Sicherheits- und Service-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Flexibilität des Service, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

Folgen Sie uns auf Twitter: @nominum https://twitter.com/nominum

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nominum

Besuchen Sie uns auf YouTube: https://www.youtube.com/nominum

Lesen Sie unsere neusten Blogs: http://nominum.com/blog/ | http://nominum.com/tech-blog/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170717006314/de/

Contacts:

Nominum

Nancy MacGregor, +1-415-309-5185

Leiterin PR

nancy.macgregor@nominum.com