FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Referendum in Venzuela:

"(...) [Das] Referendum vom Wochenende hat eindrucksvolle Ergebnisse gebracht und ein eindeutiges Signal gesandt. (...) Die Bundesregierung hat ihre Unterstützung für die venezolanische Opposition bekundet. Die vom Auswärtigen Amt verbreitete Analyse der Situation in dem Land ist durchaus richtig. Die Unzufriedenheit mit der Herrschaft Maduros ist verbreitet. Man wird allerdings zumindest die Frage stellen dürfen, ob eine öffentliche Unterstützung aus dem Ausland in diesem Augenblick das ist, was der Opposition in Venezuela wirklich nutzt. Der Kern der Argumentation Maduros gegen seine Gegner ist ja, dass diese Marionetten des Auslands seien. Damit meint er zwar hauptsächlich Washington. Aber auch das Differenzieren gehört nicht zu den Stärken des angeschlagenen Präsidenten."/zz/DP/jha

