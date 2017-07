REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Brexit:

"Einigt man sich nicht mit Großbritannien, wird der harte Brexit zwar in erster Linie die Briten selbst treffen, aber auch EU-Bürger in Großbritannien wären betroffen. Genauso würden die Handelsbeziehungen mit der Insel auf Jahre hin beschädigt. Wirklich gewinnen kann bei der aktuellen Situation leider nur Boris Johnson. Gibt es einen weichen Brexit mit vielen Eingeständnissen von Seiten der Briten, kann Johnson herausposaunen, mit ihm als Premier hätte es das nicht gegeben. Gibt es einen harten Brexit, muss Theresa May für das Scheitern der Verhandlungen geradestehen."/zz/DP/jha

