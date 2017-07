Hohe Dichte, hohe Kapazität - "EonStor GS 3060" Speichersystem



Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute die Markteinführung der EonStor GS 3060, einem 4 HE 60-fach Unified Storage System mit 12 GB / s SAS Host- und Laufwerksschnittstellen bekannt. Das hochintegrierte Speichersystem mit seiner hohen Kapazität erfüllt die Herausforderungen des heutigen und zukünftigen Datenwachstums, sowie des begrenzten Rechenzentrumplatzes im heutigen Geschäftsumfeld.



Mit 60 Laufwerken in einem 4 HE-Gehäuse ermöglicht EonStor GS 3060 Anwendern den Platzbedarf im Rechenzentrum zu optimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Eine Erweiterbarkeit auf bis zu 900 Laufwerke mit einer Kapazität von ca. 8,8 PB ist mit Erweiterungsgehäusen möglich. Dank der großen Kapazität kann umfangreicher Speicher für Virtualisierung vorgehalten werden und dank der hohen Durchsatzleistung ist EonStor GS 3060 in der Lage, anspruchsvolle Anwendungen zu bedienen.



Die Speicherleistung muss sich verbessern, um mit den immer grösser werdenden Datenmengen Schritt zu halten. Mit Unterstützung von 12 Gb / s SAS auf Host- und Laufwerksseite, sowie mit umfangreichen Host-Schnittstellenoptionen, wie 8 oder 16 Gb / s FC, 10 oder 40 Gb / s Ethernet, 10 Gb / s FCoE und 56 Gb / s InfiniBand lässt EonStor GS 3060 keine Engpässe entstehen, sondern erfüllt sogar die anspruchsvollsten Bandbreitenanforderungen.



Darüber hinaus konsolidiert EonStor GS 3060 Datei-, Block- und Objektdienste mit nativen Cloud-Gateway-Funktionen, die es Anwendern ermöglichen, die Cloud für eine kostengünstige Erweiterung, Sicherung und Archivierung zu nutzen. Unternehmen können lokale SAN / NAS-Anwendungen ausführen, während sie Cloud-Services integrieren und ihre Speicherarchitektur damit erweitern können, einschließlich Amazon AWS S3, Microsoft Azure, Google Cloud und Alibaba Aliyun.



"EonStor GS 3060 wurde entwickelt, um Unternehmen eine Lösung für das enorme Datenwachstum, die hohe Auslastung und die begrenzten Platzverhältnisse im Storage-Bereich zu bieten." sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.



Klicken Sie hier (http://www.infortrend.com/global/products/models/GS%203060) für weitere Informationen zu EonStor GS 3060.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993 Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design, Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundlichen Datendiensten, persönlichen After-Sales-Support und unerreichter Wertschöpfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



