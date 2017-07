Kostenlose Einrichtungen für Millionen Besucher



New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) hat heute bekannt gegeben, dass weitere Einrichtungen für die Besucher hinzugefügt wurden. Die Fernrohre auf dem Observation Deck des 86. Stockwerks sind jetzt kostenlos zu nutzen, neben den kostenlosen Apps Empire State Building Observatory Experience und Destination Midtown. Zudem ist im ESB kostenloses WLAN verfügbar.



"Wir heißen Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt willkommen und werden weiterhin kostenlose Einrichtungen und Modernisierungen hinzufügen, damit Besuchern des Observatory ein fantastisches Erlebnis geboten wird", sagte Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President des Empire State Building Observatory. "Wir bauen das All-inclusive-Angebot des weltberühmten Observatory mit dieser zusätzlichen Einrichtung weiter aus."



Die leistungsfähigen, frei drehbaren Fernrohre erlauben Besuchern einen fantastischen Blick in alle Richtungen. Das Observatory auf dem 86. Stock des ESB ist barrierefrei und mit niedrigen Mauern und Fernrohren ausgestattet. Zuvor handelte es sich um Münzfernrohre.



Die Apps Empire State Building Observatory Experience und Destination Midtown können zudem in Apple Store (https://itunes.apple .com/us/app/official-empire-state-building/id1071468429?mt=8) und bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esbnyc.fretour) kostenlos heruntergeladen werden. Besucher können sie zudem bei Ankunft über das kostenlose WLAN herunterladen. Die App Empire State Building Observatory Experience ist dafür gedacht, Gästen, die sich im Gebäude bewegen, während ihres gesamten Aufenthaltes ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die App Destination Midtown bietet Besuchern des umliegenden Stadtgebietes eine Übersicht der umliegenden Attraktionen und von Geheimtipps in Midtown Manhattan, die zu Fuß vom Empire State Building aus in 15 Minuten zu erreichen sind.



Tickets für den Besuch des ESB erhalten Sie unter http://www.esbnyc.com/buy_tickets.asp.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building ragt vom Fundament zur Antenne 1.454 Fuß (443 Meter) über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als "bekanntestes Gebäude der Welt". Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Die stabile Medientechnik des Wolkenkratzers unterstützt wichtige Fernseh- und UKW-Stationen im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zu Amerikas Lieblingsgebäude gewählt. Die Aussichtsplattform des Empire State Building gehört zu den beliebtesten Attraktionen der Welt und gilt als regionales Top-Ziel für Touristen. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über den Empire State Realty Trust



Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus erstklassigen Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 10,1 Millionen Quadratfuß (930.000 Quadratmeter) erstreckt (Stand: 31. März 2017). Dazu gehören 9,4 Millionen Quadratfuß (860.000 Quadratmeter) Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County (Connecticut) und zwei in Westchester County (New York) sowie rund 708.000 Quadratfuß (68.000 Quadratmeter) gewerbliche Mietfläche.



OTS: Empire State Realty Trust, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111294 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111294.rss2



Pressekontakt: Medienkontakt: Elizabeth Sullivan (212) 736-3100 esullivan@empirestaterealtytrust.com



Stacey-Ann Hosang (212) 736-3100 shosang@empirestaterealtytrust.com