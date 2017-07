Von David Winning

SYDNEY (Dow Jones)--Die Hochtief-Tochter Cimic hat im ersten Halbjahr einen starken Gewinnanstieg erzielt. Die Auftragsbücher des Baukonzerns sind voll und der Barmittelbestand wächst. Die Anteilseigner können sich über eine höhere Ausschüttung freuen.

Cimic steigerte den Nettogewinn im ersten Halbjahr um 22 Prozent auf 322,9 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 220 Millionen Euro. Der Konzern, der 2016 unter anderem den Ingenieurdienstleister UGL und den Mineralienverarbeiter Sedgman übernommen hat, meldete einen Auftragsbestand per Ende Juni von 35,2 Milliarden Dollar, 1,1 Milliarden mehr als drei Monate zuvor. Die Summe liegt mehr als doppelt so hoch wie der Jahresumsatz.

Der Barmittelbestand legte auf 608 Millionen Dollar zu, das waren 330 Millionen Dollar mehr als Ende März. Pro Anteilsschein will die Cimic Group Ltd eine Zwischendividende von 0,60 Dollar zahlen nach 0,48 Dollar zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.

Die Hochtief AG, die mit über 70 Prozent an Cimic beteiligt ist, will ihren Halbjahresbericht am 27. Juli veröffentlichen.

