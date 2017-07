FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G3TB XFRA DE0009807057 GRUNDBESITZ GLOBAL RC 1.150 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.410 EUR

FKTJ XFRA DE0008484361 NOMURA REAL RETURN FONDS 10.000 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.340 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.157 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.602 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.061 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.166 EUR

GAZ XFRA US3682872078 GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 0.248 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.166 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.026 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.218 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.065 EUR

XFRA DE000HSH4J86 HSH NORDBANK FZIXL1 13/23 0.002 %

CE2 XFRA DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG 0.300 EUR

IFA XFRA DE0006131204 IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. 0.130 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.062 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.428 EUR

5CC XFRA US18948M1080 CLUBCORP HLDGS DL -,01 0.113 EUR

QPLN XFRA BMG7302M2037 QPL INTL HLDGS HD-,08 0.015 EUR

XFRA DE000HSH4GX3 HSH NORDBANK MZC 6 13/20 0.000 %

QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.007 EUR

ADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.031 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.301 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.056 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.061 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

G3TC XFRA DE0009807081 GRUNDBESITZ FOKUS DEUT.RC 0.800 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.109 EUR