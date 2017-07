FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000GRA4 GRAPHITECORP LTD

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI

MFC1 XFRA CA55278T1057 MFC BANCORP LTD.

XFRA CA37636L1076 GIYANI GOLD CORP.

NA8N XFRA CA52471L2030 LEGEND GOLD CORP. NEW

XFRA AU000000VXL8 VALENCE INDS LTD