FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BFP XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD

P1Z XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON

XCHC XFRA LU0781022339 DB X-TR.CSI300 HEA.CARE1C

XCHD XFRA LU0781021950 DB X-TR.CSI300 CON.DIS.1C

V3S XFRA DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N.

SL9 XFRA BG11ELLOAT15 SPARKY ELTOS AD BW 1