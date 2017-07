Es ist eine echte Herausforderung: Gilt es, Sicherheitssteuerungen in große Anwendungen zu integrieren, erfordert dies in der Regel besondere Kenntnisse. Damit das Bedienpersonal zuverlässig vor Gefahr bringenden Situationen geschützt ist, müssen alle relevanten Anforderungen vollständig berücksichtigt werden. Als vorteilhaft erweisen sich hier Lösungen wie die Safety-Bridge-Technology (SBT): Sie verbindet die Einfachheit konfigurierbarer Systeme mit dem Nutzen von dezentral im Automatisierungsnetzwerk einsetzbaren I/O-Modulen.

Neuling mit Historie

Der amerikanische Chemiekonzern The Chemours Company gehört zu den internationalen Marktführern im Bereich der Titandioxid-Technologien sowie bei Fluorprodukten und weiteren chemiebasierten Lösungen. Seit seiner Abspaltung vom Dupont-Geschäftsbereich für Hochleistungschemikalien im Jahr 2015 bietet das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware seinen Kunden eine Vielzahl an Produkten für aktuelle und zukünftige Markterfordernisse. Obwohl erst seit zwei Jahren eigenständig aktiv, blickt das Chemieunternehmen aus der Historie auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Mittlerweile beschäftigt der Konzern mehrere Tausend Mitarbeiter, die weltweit an 45 Produktionsstandorten, Laboratorien und Niederlassungen tätig sind. Seine Präsenz nutzt das Unternehmen, um Kunden aus der Automobilindustrie sowie den Bereichen Lacke, Kunststoffe, Elektronik, Energie und Telekommunikation in über 130 Ländern zu beliefern.

Anpassung aus der Leitwarte

Bei Chemours Netherlands mit Sitz im niederländischen Dordrecht handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Chemours Company. Der 1959 gegründete Fertigungsstandort ist der größte in Europa. In der Anlage stellen rund 500 Mitarbeiter schwerpunktmäßig Kunststoffe (Fluorpolymere) mit bekannten Markennamen wie Teflon, Opteon und Viton her, die in Antihaft-Beschichtungen und Kühlmitteln zur Anwendung kommen. Eine zentrale Leitwarte, in der wichtige Daten aus sämtlichen Herstellungsprozessen zusammenlaufen, steuert und überwacht jede der auf dem weitläufigen Betriebsgelände befindlichen Produktionsstätten. In der Endfertigung, wo die einzelnen Produkte komplettiert und vor dem Versand automatisch verpackt werden, erfolgt die Steuerung der Maschinen durch lokal installierte speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die ihre Daten über die Kommunikationsstandards Profibus und Profinet austauschen. Die Mitarbeiter können an mehreren Bedienen-und-Beobachten-Geräten, die an verschiedenen Standorten montiert sind, auf die Prozessdaten zugreifen und so die Abläufe steuern und bei Bedarf Abweichungen ...

