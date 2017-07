LION E-Mobility AG gründet 100%ige Tochtergesellschaft in den USA

Baar, Schweiz - 18. Juli 2017 - Die LION E-Mobility AG verstärkt ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt mit der Gründung ihrer hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft LION E-Mobility North America Inc. Die Gründung der Tochter folgt dem Engagement von Roland Bopp als CEO Americas im April dieses Jahres und ist Teil der Unternehmensstrategie zur Beschleunigung der globalen Expansion. Herr Bopp baut in Nordamerika ein erfahrenes und effektives Team auf, um zusammen mit den strategischen Partnern von LION die Markteintrittsstrategie in der Region umzusetzen.

LION E-Mobility wird den nordamerikanischen Markt mit einer Reihe innovativer Ingenieurdienstleistungen für OEMs, Zulieferer der Automobilindustrie und andere Transportsektoren mit Fokus auf elektrischen Speicherlösungen bedienen.

LION E-Mobility North America Inc. wurde im Juni 2017 in Delaware gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York.

Durch die Teilnahme an großen Industriekonferenzen wie der Advanced Automotive Battery Conference in San Francisco, CA und der Movin'On Conference in Montreal, Kanada im Juni dieses Jahres, konnte das Unternehmen zahlreiche wichtige Kontakte zu potenziellen Kunden und strategischen Partnern knüpfen. Die Resonanz auf die Batterietechnologie der LION E-Mobility war äußerst positiv.

Im September 2017 wird die LION E-Mobility North America Inc. gemeinsam mit der LION Smart GmbH an der Battery Show in Novi / Detroit, Michigan - der führenden Messe für das Neueste im Bereich innovativer Batterietechnologien - teilnehmen.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de

Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de

LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com

ISIN: CH0132594711 WKN: A1JG3H

