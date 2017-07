DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die von Präsident Donald Trump gewünschte Reform des Gesundheitssystems in den USA ist vorerst gescheitert. Zwei weitere republikanische Senatoren erklärten am Montagabend, sie würden gegen den Gesetzentwurf stimmen. Nachdem zuvor bereits zwei weitere Parteikollegen ihren Widerstand angekündigte hatten, würden die Republikaner somit bei einer Abstimmung nicht mehr über die nötige Mehrheit verfügen. Der Anführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, räumte ein, dass der Gesetzentwurf gescheitert sei. Er kündigte an, in den kommenden Tagen eine Abstimmung auf den Weg zu bringen, um das als "Obamacare" bezeichnete System von Trumps Vorgänger Barack Obama mit einer Frist von zwei Jahren aufzuheben, "um eine stabile Übergangsphase" zu schaffen. Trump rief seine Partei im Online-Dienst Twitter auf, "Obamacare" sofort abzuschaffen und mit einem neuen Gesetzentwurf einen "Neuanfang" zu machen. Dann sei auch mit Unterstützung der Demokraten zu rechnen. Trump hatte bis zuletzt auf eine Umsetzung der von ihm geforderten Reform gepocht. Am Freitag rief er die Republikaner im Senat dazu auf, den Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Der Ersatz von "Obamacare" durch ein stärker marktwirtschaftlich orientiertes Modell ist eines seiner Wahlkampfversprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis

12:40 Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick

12:45 Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte

13:35 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York

22:06 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q, Armonk

22:15 United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.458,50 -0,00% Nikkei-225 19.989,64 -0,64% Hang-Seng-Index 26.436,02 -0,13% Kospi 2.377,36 -1,97% Shanghai-Composite 3.164,31 -0,38% S&P/ASX 200 5.687,00 -1,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein schwacher Dollar sorgt am Dienstag an den asiatischen Börsen für nachgebende Kurse. Mit der Startglocke in Japan, wo am Montag wegen eines Feiertages kein Handel stattfand, geriet der Greenback deutlich unter Druck. Im Gegenzug ist der Euro zum ersten Mal seit 14 Monaten wieder über die Marke von 1,15 Dollar geklettert. Weiterhin belastet vor allem die Sorge vor einer Verlangsamung des Zinserhöhungstempos durch die US-Notenbank den Greenback. In Tokio rutscht der Nikkei-225 zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 20.000 Punkten. In Schanghai bauen die Kurse ihre Vortagesverluste noch weiter aus. Die Unsicherheit nach der unerwartet starken Liquiditätsspritze der People's Bank of China am Vortag hält weiter an. In Australien drücken erneut die Abgaben bei den Bankenwerten den S&P/ASX-200 ins Minus. Die Aktienkurse der vier Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking büßen zwischen 1,8 und 2,0 Prozent ein und setzen damit ihre schwache Vortagesentwicklung fort. Auslöser waren die mit Skepsis aufgenommen Zahlen von vier US-Banken am Freitag. Im Tagesverlauf werden nun Goldman Sachs und Bank of America einen Blick in die Bücher gewähren. Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto wird in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle produzieren als ursprünglich angenommen. Der Kurs gibt deutlich nach.

US-NACHBÖRSE

Die Netflix-Aktie ist im nachbörslichen Handel am Montag kräftig nach oben geschossen. Der Streaminganbieter hat eine Rekordzahl neuer Abonnenten gewonnen. Im zweiten Quartal lag die Zunahme bei 5,2 Millionen. Insgesamt hat Netflix nun die 100-Millionen-Marke überschritten. Die Aktie sprang bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 10,6 Prozent auf 178,81 Dollar nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.629,72 -0,04 -8,02 9,45 S&P-500 2.459,14 -0,01 -0,13 9,84 Nasdaq-Comp. 6.314,43 0,03 1,97 17,30 Nasdaq-100 5.839,74 0,03 1,65 20,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 690 Mio 674 Mio Gewinner 1.652 2.113 Verlierer 1.304 848 Unverändert 137 115

Kaum verändert - Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche haben die Kurse an den US-Börsen auf der Stelle getreten. Im Lauf der Woche werden zahlreiche bedeutende US-Unternehmen ihre Quartalsausweise veröffentlichen, so dass sich die Anleger einstweilen zurückhielten. Am Montag hat Vermögensverwalter Blackrock vorbörslich Geschäftszahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Aktie gab daraufhin um 3,1 Prozent nach. Procter & Gamble standen mit dem Bemühen eines aktivistischen Aktionärs um mehr Einfluss auf den Konzern im Fokus. Die Aktie legte 0,5 Prozent zu. Trotz Bekanntwerden einer Datenpanne legte die Aktie des Medienkonzerns News Corp 0,8 Prozent zu. Bei der Tochter Dow Jones & Co sind bei der Konfiguration eines Cloud-Angebots Nutzerdaten versehentlich offengelegt worden. Die Nachricht vom Verkauf der Hautpflegesparte verhalf der Aktie von Valeant zu einem Plus von 0,8 Prozent. Fedex fielen um 1,6 Prozent. Der Logistikkonzern leidet noch immer unter den Folgen der Petya-Cyberattacke. Lieferungen und Abrechnungen verzögerten sich deshalb, teilte das Unternehmen mit. Für Börsenneuling Blue Apron ging es um 10,7 Prozent auf 6,57 Dollar nach unten. Laut einem Bericht von TheStreet will nun auch Amazon in das Geschäft mit Kochboxen einsteigen und hat dazu Markenschutz für ein entsprechendes eigenes Produkt beantragt. Amazon stiegen um 0,8 Prozent. Die Apple-Aktie gewann 0,4 Prozent auf 149,56 Dollar. Die Analysten von Morgan Stanley haben das Kursziel auf 182 von 177 Dollar angehoben. Einzelhandelswerte setzten ihre jüngste Erholung fort. Macy's gewannen 3,1 Prozent und Kohl's 2,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 -0,4 1,36 15,0 5 Jahre 1,85 -1,5 1,87 -7,1 7 Jahre 2,12 -1,6 2,14 -12,6 10 Jahre 2,31 -2,0 2,33 -13,1 30 Jahre 2,90 -2,1 2,92 -16,5

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen mit Spekulationen auf eine Verzögerung in der Zinswende. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,31 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1533 +0,5% 1,1478 1,1447 +9,7% EUR/JPY 129,26 -0,0% 129,27 128,85 +5,1% EUR/GBP 0,8804 +0,1% 0,8792 0,8756 +3,3% GBP/USD 1,3101 +0,4% 1,3055 1,3074 +6,2% USD/JPY 112,07 -0,5% 112,64 112,57 -4,1% USD/KRW 1123,45 -0,4% 1128,44 1128,60 -6,9% USD/CNY 6,7614 -0,1% 6,7700 6,7729 -2,6% USD/CNH 6,7531 -0,2% 6,7641 6,7697 -3,2% USD/HKD 7,8037 -0,0% 7,8050 7,8026 +0,6% AUD/USD 0,7903 +1,4% 0,7795 0,7808 +9,5%

Am Devisenmarkt notierte der Euro leicht befestigt bei 1,1482 Dollar. Damit hielt er auch seine jüngsten Gewinne, gestützt von der Erwartung an die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am kommenden Donnerstag, die in Richtung straffere Geldpolitik gehen könnten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,01 46,02 -0,0% -0,01 -19,1% Brent/ICE 48,46 48,42 +0,1% 0,04 -17,6%

Auf dem Ölmarkt lastete die Sorge, dass das bestehende Überangebot nicht so bald abgebaut werden wird. Hierzu trugen die neuen Prognosen der Energy Information Administration bei, die für August einen Anstieg der US-Fracking-Produktion um 113.000 Barrel am Tag erwartet. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 1,1 Prozent auf 46,02 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,18 1.234,40 +0,3% +3,78 +7,5% Silber (Spot) 16,21 16,12 +0,6% +0,10 +1,8% Platin (Spot) 925,05 925,50 -0,0% -0,45 +2,4% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +8,0%

Der Goldpreis legte zu. Die Feinunze kostete mit 1.234 Dollar 0,4 Prozent mehr als im späten Handel am Freitag. In jüngster Zeit hatten einige US-Konjunkturdaten enttäuscht. Das hatte Spekulationen zur Folge, dass die US-Notenbank die Zinsen langsamer erhöhen werde als bislang erwartet, wovon das zinslos gehaltene Gold profitieren würde.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUßENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump will vorerst am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Das Abkommen sowie die damit zusammenhängende Lockerung der Sanktionen blieben zunächst bestehen, teilten US-Beamte mit. Den Beamten zufolge werden derzeit allerdings neue Sanktionen vorbereitet, die nicht mit der Atompolitik des Landes in Zusammenhang stehen.

HOCHTIEF/CIMIC

Die Hochtief-Tochter Cimic hat im ersten Halbjahr einen starken Gewinnanstieg erzielt. Die Auftragsbücher des Baukonzerns sind voll und der Barmittelbestand wächst. Die Anteilseigner können sich über eine höhere Ausschüttung freuen.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern wird in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle produzieren als ursprünglich angenommen. Die Erzeugung in den Eisenerzminen in der Region Pilbara ging im vergangenen Jahr um 2 Prozent zurück. Im ersten Halbjahr habe sich ein Rückgang in einer ähnlichen Größenordnung ergeben. Damit ermäßigte sich die gesamte Eisenerzproduktion konzernweit um 3 Prozent.

KKR

Der weltweit aktive US-Investmentfonds KKR bereitet die Nachfolge zwei seiner drei Gründer vor. Henry Kravis und George Roberts ziehen sich in den Verwaltungsrat zurück und überlassen das tägliche Geschäft zwei Mittvierzigern.

NETFLIX

Der Streaminganbieter Netflix hat eine Rekordzahl neuer Abonnenten hinzugewonnen. Im zweiten Quartal lag der Zugang bei 5,2 Millionen. Das Nettoergebnis stieg auf 65,60 Millionen Dollar nach 40,76 Millionen Dollar im Vorjahr. Je Aktie verdiente Netflix 15 Cent nach 9 Cent im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 16 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg auf 2,79 Milliarden Dollar von 2,11 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Experten mit 2,76 Milliarden Dollar etwas weniger erwartet.

