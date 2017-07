BAS - BASF wird nicht erfolgreiche Geschäfte verkaufen: CEO in NZZ SOW - Software AG erhöht Ausblick für operative Ergebnismarge 2017 SHA - SCHAEFFLER H1 EBIT VOR SONDERPOSTEN 780 MIO € ZAL - ZALANDO VORL. UMSATZ H1 2,07 MRD € BIS 2,09 MRD € SAZ - Stada-Mitarbeiter drohen, Verkauf 'vehement' zu widersetzen: FAZ LHA- Lufthansa -Chef Carsten Spohr will die Tochter Eurowings zu einer der führenden Billigairlines in Europa machen. Und er hat gute Chancen, sein Ziel zu erreichen: Experten erwarten, dass neben Air Berlin auch Condor und Tuifly bei Eurowings landen. (Handelsblatt S. 1) VOW3 - Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, dass der Volkswagen -Konzern über einen Verkauf seines Getriebespezialisten Renk AG nachdenkt. Jetzt verdichten sich...

