Das einst bei jungen Leuten als extrem hip empfundene Modelabel hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Herablassende Äußerungen des ehemaligen CEO Michael Jeffries über Menschen ohne perfekte Körpermaße verschaffte der ohnehin kriselnden Kette zusätzlich noch ein Imageproblem, so dass Jeffries 2014 seinen Hut nehmen musste. Dennoch blieben seitdem die Verkaufszahlen im Sinkflug, lediglich leicht abgefedert durch den weiterhin verhältnismäßig erfolgreichen Ableger Hollister. Ein Verkauf des Unternehmens an Investoren sollte die Rettung bringen, doch dieser Plan wurde nun für gescheitert erklärt. Quittung dafür am Montag: Weitere 21 % Kursverlust. Draußen bleiben!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 28 vom 13.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info