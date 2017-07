Liebe Trader,

Noch bis Mitte Juni hielt sich die Aktie von Vonovia in einem ungebrochenen Aufwärtstrend auf und konnte auf ein Jahreshoch von 36,70 Euro zulegen, drehte aber kurz vor den Verlaufshochs aus 2016 wieder zur Unterseite ab und testete in den letzten Wochen ihren Aufwärtstrend. Nach einer mehrtägigen Erholungsbewegung scheiterte das Wertpapier schließlich wieder am Horizontalwiderstand und drehte zu Beginn dieser Woche wieder zur Unterseite ab. Dieser Umstand bietet daher noch weiteres Korrekturpotential auf eine weiter unten gelegene größere Horizontalunterstützung um 33,00 Euro und damit genügend Abwärtspotential für kurzfristig orientierte Short-Seller.

Short-Chance:

Der eindeutige Rücksetzer vom Widerstandsniveau bei rund 35,00 Euro, sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 zur Unterseite impliziert nun eine direkte Fortsetzung der Mitte Juni gestarteten Korrekturwelle auf das runde Niveau von 33,00 Euro und kann bestens über ein kurzfristiges Short-Engagement nachgehandelt werden. Das Stop-Niveau muss jedoch noch knapp oberhalb der Vorwochenhochs von 35,20 Euro abgesichert werden. Darüber ist nämlich mit einem Test der Marke von 36,00 Euro auszugehen. Anzeichen für einen Test der Jahreshochs bei 36,70 Euro würden sich hingegen bei einem nachhaltigen Kursanstieg mindestens über 36,20 Euro ergeben, aber selbst dann bleibt fraglich ob ein Kurssprung über die Vorjahreshochs von 37,00 Euro gelingen kann.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 34,65 Euro

Kursziel: 33,00 Euro

Stopp: < 35,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,55 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Vonovia SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,65 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

