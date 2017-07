Gerade die additiven Fertigungsverfahren sind wie gemacht für den Dienstleistungssektor. Denn das stark wachsende Angebot an Geräten und Verfahren ist sehr unübersichtlich, ein Gerät, das alle Anforderungen erfüllt, existiert entweder gar nicht oder spielt in der Preisliga einer Spritzgießmaschine. Die Mitarbeiterschulungen noch nicht inbegriffen. Was liegt also näher als die Fixkosten niedrig zu halten und stattdessen auf das Angebot eines Dienstleisters zurückzugreifen? Deren Angebot wächst stetig. Ob ein einzelner Prototyp oder gleich eine Kleinserie, alles kein Problem, fast alle Unternehmen in der Digitalen Marktübersicht "Dienstleister für additive Fertigung" des PLASTVERARBEITER bieten das an. Wer seine Kleinserie selbst herstellen möchte, kann sich bei vier der aufgeführten Unternehmen beispielsweise additiv gefertigte Werkzeugeinsätze bestellen. Dr. Boy, Neustadt-Fernthal, hat damit schon gute Erfahrungen gemacht und spricht von mehreren hundert Schuss, die ein solcher Werkzeugeinsatz durchhält, bevor er verschlissen ist.

Wem das nicht reicht, der setzt sich mit Igus, Köln, in Verbindung. Der für seine Kunststoff-Gleitlager und Energieketten bekannte Hersteller bietet auch additiv gefertigte Großserien an. Dazu verwendet er seine selbstentwickelten Werkstoffe. Verfahrensseitig kommt wahlweise das sogenannte Kunststoff-Freiformen des Freeformers von Arburg, Loßburg, das Fused Deposition Modelling (FDM) oder Selektives Laser-Sintern (SLS) zum Einsatz. Die maximal erstellbaren Bauteilmaße betragen 220 mal 170 mal 300 mm (LxBxH) mit einer Genauigkeit von 0,1 mm.

