Die Aktie von 4SC verzeichnet am Dienstag erneut einen deutlichen Kurssprung. Am Morgen gewinnt das Papier mehr als 14 Prozent auf 4,79 Euro. Grund ist ein hochinteressanter Deal mit der japanischen Maruho. 4SC hat Maruho exklusive weltweite Lizenzrechte für eine präklinische Substanzklasse erteilt, die den Ionenkanal Kv1.3 hemmt. Im Rahmen des Lizenzvertrags hat 4SC Anspruch auf Voraus- und Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 103 Millionen Euro zuzüglich weiterer kommerzieller Meilensteinzahlungen von bis zu 105 Millionen Euro sowie Umsatzbeteiligungen im einstelligen Prozentbereich.

