Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alibaba Group Holding -0,4% auf 151,23, davor 6 Tage im Plus (6,77% Zuwachs von 142,2 auf 151,83), LPKF Laser -6,3% auf 9,581, davor 6 Tage im Plus (13,7% Zuwachs von 8,99 auf 10,22), GEA Group -5,81% auf 36,535, davor 6 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von 37,16 auf 38,79), Alphabet -0,27% auf 953,42, davor 6 Tage im Plus (5,44% Zuwachs von 906,69 auf 955,99), Alphabet-A -0,1% auf 975,96, davor 6 Tage im Plus (5,31% Zuwachs von 927,69 auf 976,91), Facebook -0,15% auf 159,73, davor 6 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 148,82 auf 159,97), Ambarella -0,99% auf 45,065, davor 6 Tage im Plus (7,48% Zuwachs von 42,35 auf 45,52), Jenoptik -0,28% auf 23,4, davor 6 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 22,19 auf 23,46), RTL Group -0,38% auf 65,655, davor 5 Tage im Plus (1,69%...

