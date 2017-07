Statt Pillen bald Zellen gegen Krebs? Wie soll das funktionieren, welche Technologien sind derzeit am aussichtsreichsten und welche Unternehmen werden die wahren Gewinner sein? Wenn man in Wachstumsaktien investieren möchte und den Zug bei der Immuntherapie nicht verpassen will, dann gibt es schon heute Unternehmen, die man unbedingt auf dem Kurszettel haben sollte.

Revolutionäre Entwicklungen beim Kampf gegen Krebs

Wir befinden uns gerade in einer revolutionären Phase bei der Bekämpfung von Krebs. Zum aktuellen Trend der Personalisierten Medizin setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass Krebserkrankungen holistisch betrachtet werden müssen. Die Möglichkeit, unser eigenes Immunsystem bei der Zerstörung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...