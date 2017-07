...des Comebacks. Die Stabilität zum Gesamtmarkt war ohnehin bislang beeindruckend. Jeder Korrekturansatz wurde sofort wieder hochgekauft. Wie Sie bereits wissen, halten wir die Prognosen der Analysten für zu konservativ. Der neue Großauftrag (12 Mio. CHF für Diamantendrahtsägesysteme) der norwegischen REC, die über Elkem in chinesischer Hand liegt, ist ein weiterer Beleg für die operative Trendwende. Wir rechnen mit weiteren Aufträgen in den nächsten Wochen. Zielrichtung 1,75 CHF im ersten Schritt, was einem Potenzial von rund 40 % entspricht.



