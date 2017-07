Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Commerzbank von 12,00 auf 12,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Commerzbank sei das am besten positionierte Geldhaus, um von einer Konsolidierung unter den Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu profitieren, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dafür sprächen rund 550 000 neue Kunden der Commerzbank in den vergangenen drei Quartalen./bek/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2017-07-18/10:00

ISIN: DE000CBK1001