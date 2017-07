Vimercate, Italien (ots/PRNewswire) -



Video in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde in Full HD, bis zu 100 Bilder pro Sekunde für unglaubliche Zeitlupenaufnahmen sowie 16-MP-Bilder und Unterwasseraufnahmen in bis zu 40 Metern Tiefe für die fortschrittlichste Actionkamera von Nilox



Nilox (http://www.nilox.com), die italienische Sport-Technologie-Marke der Esprinet Group, stellt die neue On-Board-Kamera EVO 4K30 vor, die alle Emotionen des Sommers in Kinoauflösung aufzeichnen kann.







Die Nilox EVO 4K30 erstellt Videos in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde und nimmt 16-MP-Bilder mit einem Speicher von bis zu 64 GB auf. Für unglaubliche Zeitlupenaufnahmen macht die Cam bis zu 100 Bilder pro Sekunde in Full HD. Der digitale Zoom von 4X, ein Weitwinkel von 140° und ein 1,8 Zoll großer Touchscreen für den schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen vervollständigen die technischen Aspekte.



Mit diesem Modell kommt Nilox auf dem Actionkamera-Markt einen großen Schritt voran und bekräftigt seine Position als erste italienische Marke in der Welt und als zweite in Italien. Gemäß der neuesten GFK-Daten stieg das Verkaufsvolumen von Nilox in Italien im ersten Quartal von 12,8 Prozent in 2016 auf 21,4 Prozent in 2017 und vergrößert den Abstand zu seinen unmittelbaren Mitbewerbern. Außerdem erzielte Nilox im Juli 2016 den zweiten Platz im europäischen Umsatzranking.



Nilox bietet eine große Auswahl an Zubehör an, um das Kameraerlebnis zu verbessern. Im Paket inbegriffen: ein wasserdichtes Gehäuse für Unterwasseraufnahmen in bis zu 40 Metern Tiefe sowie zwei selbstklebende Halter (ein flacher und ein gekrümmter Halter) für die Befestigung an jeder Fläche.



Über Nilox:



Nilox (http://www.nilox.com) ist die Sport-Technologie-Marke der Esprinet Group. Das Portfolio umfasst auch eine breite Palette von Elektrofortbewegungsmitteln (Hoverboards, Skateboards und Roller), On-Board-Kameras (MINI, F-60, EVO und 360-Leitungen), tragbaren Geräten und professionellen IT-Lösungen. Nilox wird in Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland und den Niederlanden vertrieben.



