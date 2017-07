Die Analysten der Deutsche Bank haben ihre Anlageempfehlung "Hold" für die Aktien des Stromkonzerns Verbund vor der Zahlenvorlage am 27. Juli bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert bei 14,50 Euro.

Was die Halbjahreszahlen für 2017 angeht, befürchten die Analysten Martin Brough, Duncan Scott und James Brand, dass schlechtere Bedingungen im Bereich Wasserkraft im zweiten Quartal die guten Ergebnisse aus dem ersten Vierteljahr überlagern könnten. Sie erwarten in der am Dienstag veröffentlichten Studie daher einen Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von zwei Prozent auf 442 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr rechnen sie mit Zahlen leicht unter den Verbund-Prognosen: Das Ebitda erwartet die Deutsche Bank bei 811 Mio. Euro, während der Ausblick des Stromkonzerns bei 830 Mio. Euro liegt. Den Nettogewinn schätzen die Analysten auf 282 Mio. Euro, der Verbund hat 300 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Beim Gewinn je Aktie rechnet die Deutsche Bank unverändert mit 0,81 Euro für das laufende Jahr 2017.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierte die Verbund-Aktie um 0,17 Prozent tiefer bei 17,46 Euro.

