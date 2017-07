Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Netflix 10.23% AlbrechCieAG (TOPBRAND): Der Online-Streamingdienst Netflix schlug im zweiten Geschäftsquartal alle Erwartungen. Mit 5,2 Millionen Neukunden in den vergangenen 3 Monaten knackte der Konkurrent von Amazon und Maxdome die magische Marke von 100 Mio. Abonnenten und übertraf in diesem Punkt die Analystenschätzungen um 63%. Neben einem Umsatzwachstum von einem Drittel auf 2,8 Mrd. US-Dollar stieg der Gewinn im Jahresvergleich von 41 auf 66 Mio. US-Dollar. Eine erfreuliche Botschaft für die Anleger. Die...

