AMBERG (dpa-AFX) - Der bayerische Autozulieferer Grammer kann im Abwehrkampf gegen die Investorenfamilie Hastor auf stärkere Unterstützung aus China setzen. Der chinesische Grammer-Partner Jifeng hat seine Beteiligung am 12. Juli auf gut 20 Prozent ausgebaut, wie Grammer am Dienstag in Amberg mitteilte. Mit 20,01 Prozent liegt der Anteil der Chinesen nun rund fünf Prozentpunkte höher als im Mai.

Noch hat Hastor die Nase aber vorn: Einem Grammer-Sprecher zufolge hielt Hastor zuletzt eine Beteiligung von rund 22 Prozent an dem bayerischen Unternehmen. Die Hastors wollten den Grammer-Vorstand um Unternehmenschef Hartmut Müller bei der Hauptversammlung im Mai absetzen und den Aufsichtsrat neu besetzen, waren mit ihren Anträgen aber gescheitert. Hastor-Anwalt Franz Enderle hatte gesagt, die Familie werde investiert bleiben, wolle aber ihr Aktienpaket nicht nennenswert aufstocken./stw/das/stb

ISIN DE0005895403

AXC0080 2017-07-18/10:40