Der Sportartikelhersteller hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose angehoben und überraschte Anleger mit einem stärkeren zweiten Quartal als bisher noch angenommen. Hier nun ein kurzes charttechnisches Update.

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Aktie des Sportartikelherstellers Puma offenbar bereits in 2007 ein Jahreshoch bei 351,70 Euro, von wo aus die Kursnotierungen bis zum Jahreswechsel 2008/2009 auf ein Verlaufstief von 101,47 Euro zurück gefallen sind. Nur kurz darauf erholte sich der Wert wieder dynamisch und schwenkte in eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 200,00 sowie grob 260,00 Euro ein. Nach einem finalen Rücksetzer auf 140,95 Euro in 2015 nahmen sich Käufer dem Wertpapier wieder an und katapultierten förmlich das Wertpapier in diesem Jahr auf ein Verlaufshoch von 375,10 Euro aufwärts. Damit übertraf das Papier zwar kurzzeitig die Jahreshochs aus 2007, fiel wenig später in einen kurzfristigen Abwärtstrend zurück, der an dieser Stelle jedoch als bullische Flagge interpretiert werden kann!

