Stuttgart/Berlin (pts012/18.07.2017/10:15) - Die Managementberatung Horváth & Partners hat eine Tochtergesellschaft für Performanceoptimierungen im Produktionsumfeld gegründet. Das Spin-off, das gemeinsam mit zwei international erfahrenen Experten für Produktionsoptimierung und Lieferantenmanagement - den Berlinern Martin Münch und Burkhard Dietel - an den Start geht, soll Kunden dabei unterstützen, die Potenziale in Ihrem Produktionsumfeld aufzuspüren und bestmöglich auszuschöpfen. Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin, die im Mehrheitsbesitz der Horváth & Partner GmbH ist, firmiert als CONSULT ING Horváth Engineers GmbH. Mit der Geschäftsführung sind neben Münch und Dietel die beiden langjährigen Horváth-Partner Christian Daxböck und Ralf Gaydoul betraut. "In der neuen Gesellschaft bündeln wir die gemeinsamen Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der technologienahen Beratung im Produktionsumfeld, für die ein hohes Maß an Ingenieurs-Know-how notwendig ist", betont Helmut Ahr, im Vorstand der Horváth & Partners-Gruppe für das Beratungsfeld Operations zuständig. "Mit einem fokussierten Leistungsangebot und einer klaren Markenpositionierung - das ING im Firmennamen steht für Ingenieurs-Know-how - bauen wir unsere Sichtbarkeit und Schlagkraft auf diesem Gebiet deutlich aus." Der Tätigkeitsschwerpunkt von CONSULT ING liegt auf Themen zur Optimierung der Produktion im digitalen Zeitalter. "Unser Portfolio reicht von Strategie & Footprint, wo es unter anderem um Themen wie Materialflussplanung, Wertstromanalysen und die Verlagerung von Produktionsprozessen geht, über Lean Operations, Lieferantenmanagement und Qualitätsverbesserung bis zum Aufbau von Managementsystemen auf Basis normativer Standards wie ISO oder VDA", so Martin Münch, der als Lean Six Sigma Black Belt ein ausgewiesener Experte für Lean Management ist. Die Berater der CONSULT ING verfügen über langjährige Erfahrung mit Effizienzsteigerungsprogrammen im Produktionsumfeld bei namhaften Technologieführern sowie Herstellern und Zulieferern in der Automobilindustrie. Neben tiefgehender Industrie- und Beratungserfahrung haben sie einschlägige Expertise für Industrie 4.0-Initiativen sowie State-of-the-Art-Anwendungen von Big-Data-Analytics in der Produktion. Weitere Informationen zum Leistungsangebot unter: http://www.consult-ing.de Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 700 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Oliver Weber Tel.: +49 711 66919-3301 E-Mail: oweber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170718012

