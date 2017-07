OSLO (Dow Jones)-Der Düngemittelhersteller und K+S-Wettbewerber Yara International Asa hat im zweiten Quartal aufgrund höherer Energiekosten und niedrigerer Verkaufspreise einen Gewinneinbruch erlebt. Der Jahresüberschuss nach Dritten erreichte 699 Millionen norwegische Kronen (74,6 Millionen Euro) oder 2,56 Kronen pro Aktie. Im Vorjahr hatte der Jahresüberschuss noch bei 3,07 Milliarden Kronen (11,23 Kronen pro Aktie) gelegen, wie der Konzern mitteilte.

Das Ergebnis nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel um 27 Prozent auf 2,873 Millionen Kronen.

"Yara erzielte ein schwächeres Ergebnis als im Vorjahr, was vor allem niedrigere Rohstoffmargen widerspiegelt", so Svein Tore Helsether, Präsident und CEO von Yara.

"Unsere Branche ist mit starkem Überangebot von Harnstoff und anderen Nitrogenrohstoffprodukten konfrontiert und wir haben diese Entwicklung bereits seit einiger Zeit erwartet. Wir konzentrieren uns deshalb auf die Verbesserung unserer Aktivitäten und investieren vor allem in Premium-Dünger und Industrieanwendungen, in denen die Margen stabiler sind", so Holsether.

Die Düngerlieferungen waren insgesamt um 3 Prozent niedriger als im zweiten Quartal 2016. Bereinigt um die Veräußerung von Yaras CO2-Geschäft im vergangenen Jahr, stiegen die Lieferungen an die Industrie jedoch um 8 Prozent.

Die Margen im zweiten Quartal wurden insbesondere von höheren Gaskosten und niedrigeren Verkaufspreisen belastet. So sanken die durchschnittlich erzielten Preise für Harnstoffdünger um 7 Prozent, während die Nitrat- und NPK-Preise um 1 bis 5 Prozent nachgaben. Die durchschnittlichen globalen Gaskosten von Yara stiegen im Gegenzug im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent.

