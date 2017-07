Berlin (ots) -



Mit Disney Doodle veröffentlicht Egmont Ehapa am 27.07. ein kreatives Ausmalmagazin für Kinder. Die erste Ausgabe enthält zahlreiche Ausmal-, Mal- und Bastelvorlagen zu "Disney Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Aber auch andere Themenwelten, wie beispielsweise "Disney Cars", sind Hauptthema der kommenden Ausgaben. Gerade für Vorschulkinder bietet das Magazin mit kreativen Bildern, lustigen Ausmalgeschichten und anspruchsvollen Malvorlagen viel Spaß bei geringer Frustrationsrate. Das Magazin fördert die Kreativität und animiert zu Kleinkunstwerken - und mit dem beiliegenden Buntstifte-Set können die Kinder sofort starten!



Disney Doodle erscheint zweimonatlich und richtet sich je nach Magazin-Thema an Mädchen und Jungs zwischen 3 und 8 Jahren. Das Magazin ist im Handel und auch im Egmont-SHOP erhältlich: https://www.egmont-shop.de/disney-doodle-magazin



Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 4.900 Euro; Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 03.08. Weitere Informationen und Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



