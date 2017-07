VONOVIA SE

Liebe Trader,

Noch bis Mitte Juni hielt sich die Aktie von Vonovia in einem ungebrochenen Aufwärtstrend auf und konnte auf ein Jahreshoch von 36,70 Euro zulegen, drehte aber kurz vor den Verlaufshochs aus 2016 wieder zur Unterseite ab und testete in den letzten Wochen ihren Aufwärtstrend. Nach einer mehrtägigen Erholungsbewegung scheiterte das Wertpapier schließlich wieder am Horizontalwiderstand und drehte zu Beginn dieser Woche wieder zur Unterseite ab. Dieser Umstand ... (Rafael Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...